Yangın, saat 22.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Çimenzar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Büyüyen alevler, bitişikteki iki binanın çatısına sirayet etti. Yangın, çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıktığı çatı katı kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı iki binanın çatısında ise hasar oluştu. Kısa sürede büyüyen alevler ve meydana gelen patlama nedeniyle oluşan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)

Kaynak: DHA