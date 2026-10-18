Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Gelecek haftaki derbi öncesi kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 19'a yükseltti.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyunu tercih etti. İki ekibin de pozisyon üretmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda vites artıran ve rakip kalede daha fazla baskı kuran Galatasaray, aradığı golü mücadelenin son bölümünde buldu. Sarı-kırmızılı ekip, 88'inci dakikada İrfan Can Eğribayat'ın kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak başkentten 3 puanla dönmeyi başardı. Bu sonucun ardından puanını 19'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE KARŞI 58'İNCİ GALİBİYET

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısındaki 58'inci galibiyetini elde etti. İki takım arasında Süper Lig'deki 101'inci karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, rekabetteki üstünlüğünü sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekibin 22 galibiyetinin bulunduğu rekabette, taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Atılan gol sayısında da farkı açan Galatasaray, Gençlerbirliği ağlarına gönderdiği tek golle lig maçlarındaki toplam gol sayısını 178'e yükseltti.

BAŞKENTTE 23'ÜNCÜ DEPLASMAN ZAFERİ

Galatasaray, Gençlerbirliği ile Ankara'da oynadığı lig maçlarındaki galibiyet üstünlüğüne devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0 galip ayrılarak başkentteki 23'üncü galibiyetini elde etti ve rakibiyle arasındaki galibiyet farkını 8'e çıkardı. İki takım arasında başkentte yapılan 51 lig maçında Galatasaray 23, Gençlerbirliği 15 galibiyet alırken, 13 karşılaşma berabere sonuçlandı.

BU SEZON DIŞ SAHADAKİ 3'ÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasıyla birlikte bu sezon Süper Lig'deki 4'üncü dış saha maçında 3'üncü galibiyetini kazanırken, oynadığı müsabakalarda bu sezon kalesini 3'üncü kez gole kapatmış oldu. Dış sahada Erzurumspor FK'yı 4-0 ve İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki tek yenilgisini ise Trabzonspor karşısında 4-0'lık skorla yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Erzurumspor FK ve Kocaelispor karşılaşmalarında kalesinde gol görmemişti.

2018'DEN BERİ LİGDE RAKİBİNE YENİLMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni tek golle geçerek rakibine karşı yenilmezlik serisini sürdürdü. Galatasaray, Gençlerbirliği'ne Süper Lig'de en son 9 Nisan 2018 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmanın ardından rakibiyle ligde oynadığı 7 müsabakada mağlubiyet yüzü görmezken, bu süreçte 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

ANKARA'DA 18 YIL SONRA AYNI SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup ederek rakibine konuk olduğu üst üste 3'üncü lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla Nisan 2007 - Aralık 2008 döneminden bu yana ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Başkent temsilcisini dış sahada en son 18 yıl önce üst üste 3 kez mağlup eden Galatasaray, söz konusu seriyi yeniden tekrarlamış oldu.

OKAN BURUK, GALATASARAY'IN BAŞINDA SÜPER LİG'DE 150'NCİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekibin başında Süper Lig'deki 150'nci maçını geride bıraktı. Sarı-kırmızılı kulüpteki görev süresi boyunca kırdığı rekorlarla adından söz ettiren ve Süper Lig tarihinin en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, çıktığı 150 lig karşılaşmasında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti.

ANKARA TEMSİLCİLERİNE KARŞI OKAN BURUK'LA 6'DA 6

Okan Buruk yönetiminde Ankara temsilcileriyle oynadığı 6 Süper Lig maçının tamamından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, başkent ekiplerine karşı etkili performansını sürdürdü. Galatasaray, lig tarihinde aynı teknik direktörle Ankara takımlarına karşı daha uzun tek galibiyet serisini Aralık 1960 - Şubat 1962 tarihleri arasında Gündüz Kılıç döneminde 13 maçla elde etmişti.