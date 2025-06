EBRU APALAK

“Toplumsal Şiddet Sarmalı ile Mücadele” temasıyla düzenlenen 7. Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması’nın Gala ve Ödül Töreni, 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 19.30’da Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapıldı. Gecenin sunuculuğunu TRT Haber spikeri Oya Eren üstlendi.

Törene katılamayan ancak mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi Dr. Baran Bozoğlu da etkinliğe uzaktan destek verdi.

“SANATIN TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMDEKİ ROLÜNÜ DESTEKLİYORUM”

ABB Başkanı Yavaş, sanatın toplumsal dönüşümde oynadığı rolü desteklediğini belirtti. Yavaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Toplumun en önemli yaralarından biri olan şiddet olgusuna dikkat çeken, farkındalık oluşturan ve bu alanda sanatı bir mücadele aracı olarak kullanan anlamlı etkinliğinize nazik davetiniz için teşekkür ederim. Sanatın toplumsal dönüşümde oynadığı rolü yürekten destekliyor, değerli yarışmanın fikirsel altyapısı ve emeğini takdirle karşılıyorum."

“SANAT SUSTURULAMAZ, HAKİKAT PERDELENEMEZ"

CHP’nin 1 Haziran’da Antalya'daki mitinginin hazırlıkları nedeniyle Dr. Baran Bozoğlu, galaya katılamadı. Yarışmanın toplumsal şiddete karşı vicdanı uyandırdığını belirten Dr. Bozoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“'Esaretten Cesarete' sadece bir film festivali değil sessiz bırakılanların sesi, görmezden gelinen gerçeklerin perdesidir. Toplumsal şiddetin sıradanlaştırıldığı bir düzende bu festival, sanat aracılığıyla vicdanı uyandırıyor. Başta Kadri Şafak hocamız olmak üzere bu cesur adımı atan tüm sanatçıları ve emekçileri kutluyor, yanlarında olduğumu ifade ediyorum. Sanat susturulamaz, hakikat perdelenemez."

“121 FİLM, TÜM ZAMANLARIN REKORU”

Açılış konuşmasını Esaretten Cesarete Platformu Başkanı Prof. Dr. Kadri Şafak Güçer yaptı. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Güçer, şartnameye uyan 121 filmin yarıştığını söyledi. Güçer, yarışan film sayısını “Tüm zamanların rekoru” ifadeleriyle değerlendirdi.

Jüri üyelerinden sinema yazarı ve görüntü yönetmeni Hayri Çölaşan, bu yıl jürinin her bir üyesinin kendi uzmanlık alanındaki filmleri değerlendirdiğini söyledi. Çölaşan, ödüllerin belirlendiği son toplantıya dair şunları aktardı:

“Türkiye’de yapılmayan ilginç bir şey oldu. Yedi saatlik bir jüri toplantısı yapıldı. Sabah 10.00’da başladık, toplantı akşam saatlerine kadar sürdü. Ödülleri öyle belirledik. Bu da Türkiye’de film festivallerinde çok ender yapılan bir şey.”

ALTI FİLM, MANSİYON ÖDÜLÜ ALDI

Güçer’in konuşmasının ardından jüri üyelerine ve destekçilere plaketleri takdim edildi. Plaketlerden sonra mansiyon ödüllerinin sertifikaları sahiplerine verildi. Jüri üyesi yönetmen Erdal Bayraktar şu filmlere sertifika verdi:

“Sanki Sizi Tanıyor Gibiyim” (Hakan Furkan Bahçekapılı), “Uzunkol” (Cemal Karaaslan), “Sphere Supreme” (Hasan Pastacı), “The Rise and Fall of a Cringe Girl” (Batıkan Köse, Doğukan Köse), “Bir Et Parçası Gibi Hissediyorum” (Yalın Çağdaş Eşsiz), “Evara” (Cansu Carlak).

YÖNETMEN YAŞAR GÜNEY YURDAKUL, ÖDÜLÜNÜ ÖĞRENCİLER İÇİN ALDI

Yarışmada Yaşar Güney Yurdakul, “Kötü Bir Gün” filmiyle Halil Esen En İyi Senaryo ve Aytekin Çakmakçı En İyi Yönetmen ödüllerini aldı. Ödülünü tutuklu öğrencilere adayan Yurdakul, “Ödülümü esarete düşmüş ama cesaretini kaybetmemiş tüm öğrenciler adına alıyorum.” dedi.

SUNUCU, YÖNETMENİ SUSTURMAK İSTEDİ

2024’te çektiği “Kurtlar” filmiyle Kurmaca Kategorisi En İyi Film Ödülü’nü alan 24 yaşındaki Ecre Begüm Bayrak, “Bu ödülü 19 Mart’tan bugüne kadar üniversite kampüslerinde, sokakta, iş yerlerinde, yaşamın her alanında direnmeye devam eden, zaman zaman tutsak düşen, F ve kuyu tipi cezaevlerinde işkence gören, sosyalist, devrimci, muhalif bütün öğrenci arkadaşlarıma hitap etmek istiyorum. Sanatın sansürlenmesi sadece sinemayla sınırlı değil. Dün Grup Yorum üyelerine ve Grup Yorum’un şarkılarına bir sansür uygulandı.” diye konuştu.

Bayrak’ın bu sözlerinin ardından sunucu Oya Eren, “Bu sahnede siyasi mesajlarımızı vermeyelim.” diye tepki gösterdi. Eren, Prof. Güçer’e dönerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Hocam, benim de jübile zamanım gelmiş. Bundan sonrasında devam etmeyeceğim. Bu sahnede kalamayacağım. Beni affedin. Devlete, askere söz söylenen yerde bulunamam. Ben subay kızıyım. Size emekleriniz için teşekkür ediyorum. Ancak burada kalmam mümkün değil. Ödül törenini kim istiyorsa o sunabilir. Grup Yorum bilmem ne, şundan bundan bahsedenler sunabilir. Şahsen sadece sizden özür diliyorum.”

Bayrak’ın ekibi Eren’e “Yuh” diyerek tepki gösterdi. Salona özel güvenlik görevlileri girdi. Eren’in eşi Alparslan Özkan da tartışmaya dahil oldu. Özkan, Bayrak ve arkadaşlarına “Vatan hainleri” diye bağırdı. İki taraf da salondan ayrılarak fuayeye çıktı. Tartışma fuayede de sürdü. Kendisini Kemalist olarak tanımlayan Eren, ÇSM'den ayrılan Bayrak ve ekibinin arkasından bozkurt işareti yaptı; bu da tepkilere neden oldu. İzleyicilerden biri Eren’e “Simge kullanmayın.” dedi. Eren, Bayrak ve arkadaşlarına hakaret içerikli sözler sarf etti. Ödül alan bazı yönetmenler ise ÇSM’yi terk etti.

Tartışma nedeniyle törene ara verildi. Aradan önce ödül alan üç film (“Kötü Bir Gün”, “İnanış”, “Sırtımdaki Yük Bir Cesetten Daha Ağır”) izleyicilerle buluştu. Aranın ardından sunuculuğu Şafak Güçer üstlendi. Eren’le eşi, törenin kalan kısmına izleyici olarak katıldı. Güçer’in kalan dört ödülü kazananları açıklamasının ardından tören sona erdi.

Yarışmada verilen ödüller ve ödül alanlar şöyle:

Halil Esen En İyi Senaryo Ödülü: Kötü Bir Gün (Yönetmen: Yaşar Güney Yurdakul)

Aytekin Çakmakçı En İyi Yönetmen Ödülü: Yaşar Güney Yurdakul (“Kötü Bir Gün”)

Kurmaca Kategorisi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Anıl Alkan (“İnanış” - Yönetmen: Erdal Salihoğlu)

Kurmaca Kategorisi En İyi Kadın Oyuncu: Gözde Karakaş (“Sırtımdaki Yük Bir Cesetten Daha Ağır” - Yönetmen: Ali Efe Benli)

Kurmaca Kategorisi En İyi Film Ödülü: Kurtlar (Yönetmen: Ecre Begüm Bayrak)

Jüri Özel Ödülü: İsmimi Yaz (Yönetmen: Deya Ar, Begüm Aksoy)

Deneysel Kategorisi En İyi Film Ödülü: Şiir Yaz (Yönetmen: Suhan Lalettayin)

Belgesel Kategorisi En İyi Film Ödülü: Damga (Yönetmen: Rümeysa İnan, Merve Dülger)

Animasyon Kategorisi En İyi Film Ödülü: Kakalak (Yönetmen: Mustafa Ünal)