Ajax kulübünden yapılan resmi açıklamada, “Francesco Farioli, dikkatli bir değerlendirmenin ardından Ajax’tan ayrılma kararı aldı. Bu durumu yönetim kuruluna bildirdi. Her şey için teşekkürler Francesco” ifadeleri yer aldı.

Farioli’den Şampiyonluk Yolunda Kritik Puan Kayıpları

Son 5 haftaya PSV'nin önünde giren Ajax, Farioli yönetiminde oynadığı 4 maçta 10 puan kaybederek zirvedeki avantajını yitirdi. Sezonu 1 puan farkla ikinci sırada tamamlayan Hollanda devi, şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmış oldu.

Farioli Ajax Kariyerine Erken Veda Etti

Genç yaşına rağmen teknik direktörlük kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan Francesco Farioli, Ajax’taki görev süresini kısa tuttu. Ajax'tan ayrılık kararı, kulüp tarihindeki önemli kırılmalardan biri olarak kayıtlara geçti.