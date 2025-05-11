Ankara’nın önde gelen sanat duraklarından Fırça Sanat Galerisi, 16 Mayıs - 5 Haziran 2025 tarihleri arasında iki dikkat çekici sergiye ev sahipliği yapacak. Sanatseverler, Ayşegül Yarar’ın "İnsan İnsana Kalmış" ve Meliha Yılmaz’ın "Ekin İzler ve İmler" adlı resim sergileriyle, insan ve doğa temalarına farklı bakış açılarıyla yaklaşma fırsatı bulacak.

Ayşegül Yarar, “İnsan İnsana Kalmış” adlı serisinde bireyin içsel yolculuğunu, insan-insan ilişkilerini ve modern yaşamın yalnızlaştırıcı etkilerini tuvaline yansıtarak izleyiciyi düşünmeye davet ediyor.

Meliha Yılmaz ise, "Ekin İzler ve İmler" sergisinde doğayla kurulan kadim bağları, toprağın belleğini ve ekinin simgesel anlamlarını soyut bir dille sorguluyor. Doğa ile insan arasındaki görünmez bağlar, sanatçının işlerinde derinlikli bir anlatımla gözler önüne seriliyor.

Sergilerin açılışı, 16 Mayıs Cuma günü saat 18.00-20.00 arasında düzenlenecek kokteyl ile gerçekleşecek. Tüm sanatseverler, bu özel buluşmaya davetlidir.