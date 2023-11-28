Samsun’un Terme ilçesinde ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.P., kimlik kontrolünde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
‘UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK’ SUÇUNDAN CEZASI BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında E.P.’ye yaptığı kimlik kontrolünde ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: DHA Ajansı