Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko, İtalya'nın Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu. Daha önce prensip anlaşmasına varılan 39 yaşındaki tecrübeli isim, 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

İtalya ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Floransa’ya hoş gedin. 17 Mart 1986 doğumlu Edin Dzeko ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalandı. Sözleşme, belirli koşullara tabi olmak üzere 30 Haziran 2027 tarihine kadar otomatik olarak yenilenecek” ifadelerine yer verildi.