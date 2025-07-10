Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik’in yaptığı açıklamaya göre, Marmara Bölgesi dışında yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının bazı il ve ilçe merkezlerinde 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıklar ciddi boyutlara ulaşacak.

Yağış Sadece Doğu Karadeniz’de

Genel olarak ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinde hafta sonu boyunca yerel yağışlar görülebilecek. Marmara Bölgesi’nde ise serinleme etkisiyle sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşmış durumda.

Büyükşehirlerde Hava Durumu

İstanbul’da hafta sonu parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıklar 30-31 derece civarında olacak. Ankara'da sıcaklıklar 37-38 dereceye ulaşacak, İzmir’de ise 35-37 derece arasında değişmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını, çıkılması gerekiyorsa da mutlaka önlem alınmasını tavsiye ediyor.