Olay, Tokat'ın Erbaa ilçesinde Osman Gazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi’nde bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Mustafa K., tarlasındaki otları temizlemek için bir ateş yaktı. Alevler hızla büyüdü ve Mehmet Karakaş’a ait evin odunluğuna sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken evin odunluğunda zarar meydana geldi.

Adli İşlem Başlatıldı

Polis ekipleri Mustafa K.'yi ifadesini almak için karakola götürdü. Ekipler Mustafa K. hakkında adli işlem başlattı.