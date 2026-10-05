Yayımlanan son verilere göre Finlandiya, genel yaşam memnuniyeti sıralamasında bir kez daha listenin en başında yer alarak "dünyanın en mutlu ülkesi" unvanını üst üste dokuzuncu defa elde etti.

Yaşam Değerlendirmesi Nasıl Ölçülüyor?

Dünya Mutluluk Raporu, ülkeleri sadece gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) gibi klasik ekonomik parametrelerle sınırlı tutmuyor. Aksine araştırmada, vatandaşların kendi yaşam kalitelerini doğrudan nasıl değerlendirdikleri temel alınıyor. 2026 yılı sıralamasında Finlandiya, 10 üzerinden 7,764 puan alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Söz konusu puanlama, Gallup World Poll tarafından 2023–2025 yılları arasında gerçekleştirilen anket verilerinin üç yıllık ortalaması alınarak hesaplandı.

"En Mutlu Ülke" Tanımı Ne Anlama Geliyor?

Raporda kullanılan "en mutlu ülke" kavramı, toplumdaki her bireyin anlık veya sürekli bir neşe halinde olduğu anlamına gelmiyor. Araştırmacılar, bu tanımın toplumsal refahın ve genel yaşam doyumunun ortalamasını yansıttığının altını çiziyor.

Ülkeler arasındaki puan farklarını açıklamak için şu temel faktörler dikkate alınıyor:

Kişi başına düşen GSYİH ve ekonomik istikrar

Sağlıklı yaşam süresi ve sağlık hizmetlerine erişim

Toplumsal sosyal destek mekanizmaları Husiler'den yeni saldırı İçeriği Görüntüle

Bireysel yaşam tercihlerindeki özgürlük

Toplum içindeki cömertlik ve dayanışma oranı

Kurumlara duyulan güven ve düşük yolsuzluk algısı

Finlandiya'nın dokuz yıldır sürdürdüğü bu liderlik, güçlü sosyal güvenlik ağı, yüksek toplumsal güven ve bireysel özgürlüklerin sürdürülebilir bir yaşam kalitesi sunmada ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.