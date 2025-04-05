PRCS görüntülerin, İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alındığını bildirdi. Açıklamada, "Görüntüler, kullandıkları ambulansların ve itfaiye araçlarının görünür şekilde işaretlendiğini ve saldırıya uğradıkları sırada yanıp sönen acil durum ışıklarının yandığını açıkça gösteriyor. Bu video, İsrail güçlerinin ambulansları rastgele hedef almadığı ve bazı araçların 'ışıklar veya acil durum işaretleri olmadan şüpheli bir şekilde' yaklaştığı iddialarını kesin bir şekilde yalanlıyor" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çalışanların bulunduğu konvoyun ilerleyişi

- Yol kenarında durdukları anlar

- Ateş açılan ve ekranın karardığı anlar