"Hayatta bazen anı sen seçmezsin, an seni seçer" sözleriyle başlayan Bogdanovic, yaşadığı uzun sakatlık sürecine ve geçirdiği iki ameliyata değinerek şu ifadeleri kullandı:

"14 ay boyunca ayak sakatlığıyla mücadele ettikten, iki ameliyat geçirdikten ve sahalara dönmek için sayısız çaba sarf ettikten sonra artık bu bölümü kapatma zamanı geldi."

Fenerbahçe ve NBA Kariyeri

2011-2014 yılları arasında Fenerbahçe Ülker forması giyerek Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı 36 yaşındaki yıldız, NBA kariyeri boyunca Brooklyn Nets, Washington Wizards, Indiana Pacers, Utah Jazz, Detroit Pistons ve son olarak New York Knicks takımlarında forma giydi.

Sahadaki skorer kimliği ve istikrarlı performansıyla iz bırakan Bojan Bogdanovic, hem Avrupa’da hem de NBA’de saygı duyulan bir kariyere imza attı.