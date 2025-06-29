İddiaya göre, gölet inşaatı sırasında aniden meydana gelen toprak kayması sonucu Abdullah Musab Yavuz göçüğün altında kaldı. Diğer işçilerin durumu fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda toprak altından çıkarılan Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Genç işçinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Acı olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.