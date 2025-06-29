Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Soylu, Erdoğan’ın Türkiye’yi çeyrek asırdır taşıdığı noktaya dikkat çekerek, “Yolsuzluklara bulaşmış, hiçbir şey yapmamış insanları parlatmak isteyenler var. Ama bu millet, 25 yıldır özlemlerini gerçeğe dönüştüren Erdoğan’ı oyun dışı bırakmaz” ifadelerini kullandı.

“AK Parti Sadece Siyasi Parti Değil, Bir Dava Yolculuğudur”

Konuşmasında teşkilatçılığın önemine de değinen Süleyman Soylu, AK Parti’yi yalnızca bir siyasi yapı değil, büyük bir davanın temsilcisi olarak tanımladı. “AK Parti, 16 büyük Türk devletinin adıdır. Sadece inşa eden değil, fikir üreten bir harekettir” diyen Soylu, teşkilatların halkla bağını güçlendirmesi ve çalışmayı bırakmaması gerektiğini söyledi.

Nüfus Uyarısı: "En Temel Meselelerimizden Biri"

Türkiye’de doğurganlık oranının 1,48’e düştüğüne dikkat çeken Soylu, bu durumun uzun vadede ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye nüfusunun 2100 yılında iyimser senaryoyla 65 milyon, kötümser senaryoyla 56 milyona düşeceğini ifade etti. “Tayyip Erdoğan 3 çocuk derken bir strateji ortaya koyuyordu” dedi.

“Cumhurbaşkanımız Dört Dörtlük Politika Yürütüyor”

Dünyada artan vekalet savaşlarına da değinen Süleyman Soylu, “Koskoca Amerikan devleti İsrail’in vekalet savaşçısı oldu” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ve İran dahil olmak üzere bölgesel meselelerde temkinli ve dengeli bir dış politika yürüttüğünü ifade etti.

Programa Yoğun Katılım

Altınordu’daki programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.