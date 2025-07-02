Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından yaklaşık 2 ay önce başlatılan imza kampanyasında, kulübe teslim edilen bireysel imzalarla birlikte toplamda 10 bine yakın imzanın toplandığı duyurdu. İmza teslimi, Ülker Stadyumu önünde sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. İmzalar, kulüp binasına girişinin ardından teslim edildi.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Tünay’dan Açıklama

İmza teslimi öncesi basına konuşan Emrah Tünay, “Fenerbahçe’deki kötü gidişata ve kötü yönetim anlayışına karşı taraftarımız ve kongre üyelerimizin seçimli olağanüstü genel kurul talebini destekledik. 9700’e yakın imza kulübe teslim ediliyor. Beklentimiz, seçimli olağanüstü genel kurul kararının alınmasıdır. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe 2000 Dernek Başkanı Yılmaz’dan Destek Mesajı

Fenerbahçe 2000 Dernek Başkanı Şevket Yılmaz da taraftarlardan ve kongre üyelerinden olağanüstü genel kurul çağrısı için toplanan 10 bine yakın imzanın kulübe teslim edildiğini belirterek, "Bu ciddi bir rakamdır. Yönetimin hızlıca genel kurul kararını almasını bekliyoruz. Tüzük bizim anayasamızdır, ona uygun hareket edilmelidir” dedi.