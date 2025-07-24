Yeni sezon kamp çalışmalarını Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad’ı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, oynadığı etkili futbolla sezona güçlü bir başlangıç sinyali verdi.

En-Nesyri ve Duran Parladı

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 9. dakikada En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. 16. dakikada Sebastian Szymanski’nin golüyle fark ikiye çıktı.

İkinci yarıya değişikliklerle giren Mourinho'nun öğrencileri, 77. dakikada yeni transfer John Duran’ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Maçın son dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Duran, maçın skorunu belirleyen golü attı.

Lazio Hazırlığı Başlıyor

Portekiz kampını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul’a dönüş yapacak. Sarı-lacivertliler, 30 Temmuz’da sahasında İtalyan ekibi Lazio ile hazırlık maçında karşılaşacak.