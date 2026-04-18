Saran, yaşanan puan kaybının ardından moral bozukluğu yaşandığını ancak takımın ayağa kalkmak zorunda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için ‘kaybettik’ demek kolay, ‘bu takımı ben kurmadım’ demek kolay. Ama tam da bu yüzden yeniden ayağa kalkıp savaşmak zorundayız. Önümüzde 4 maç var ve son düdüğe kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.”

Hakem kararlarına sert tepki

Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlara değinen Saran, hakem ve VAR kararlarını eleştirdi. Pozisyon öncesinde hatalı bir faul kararı verildiğini ve VAR’ın devreye girmediğini savunan Saran, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’na çağrıda bulundu:

“Bu ligde adalet herkes için eşit mi? Federasyon ve MHK bu kararların hesabını vermeli.”

“Takım ağlayacak durumdaydı”

Futbolcuların maç sonrası büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Saran, soyunma odasındaki atmosferi şu sözlerle anlattı:

“Oyuncularımız çok üzgündü. Neredeyse ağlayacak durumdaydılar. Kalecimiz bile sorumluluğu üzerine alarak özür mesajı attı.”

Farklı branşlara övgü

Saran, kulübün diğer branşlardaki başarılarına da değindi.

Fenerbahçe Medicana’nın final serisini son maça taşıdığını,

Fenerbahçe Opet’in EuroLeague’de Avrupa şampiyonluğu hedeflediğini belirtti.

Tüm sporculara sezon boyunca gösterdikleri mücadele için teşekkür etti.

“Bu koltuk için değil Fenerbahçe için savaşılır”

Camiadaki tartışmalara da değinen Saran, birlik çağrısı yaptı:

“Bu kulüp insanların birbirine üstünlük kurduğu değil, yan yana durduğunda büyüdüğü bir yer. Bu koltuk için savaşılmaz, Fenerbahçe için savaşılır.”

“Sezon sonunda her şeyi konuşacağız”

Göreve geleli 206 gün olduğunu hatırlatan Saran, eleştirilere açık olduklarını ancak tüm değerlendirmelerin sezon sonunda yapılacağını söyledi:

“Biz bu takımı şampiyon yapmak için geldik. Başaramazsak gereğini yaparız. Ama bugün konuşma zamanı değil, mücadele zamanı.”

Şampiyonluk yarışı sürüyor

Saran’ın açıklamaları, sarı-lacivertli camiaya kritik haftalar öncesinde birlik ve mücadele çağrısı niteliği taşıdı. Fenerbahçe, kalan 4 maçta alacağı sonuçlarla şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek.