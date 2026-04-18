Erdoğan, “Gazze’nin yeniden inşası vicdan sahibi her insanın görevidir” diyerek, özellikle çocukların eğitim hakkının korunmasının öncelikli olması gerektiğini ifade etti. 1 milyondan fazla çocuğun geleceği için uluslararası iş birliği çağrısı yaptı.

“Eğitim, Bir Direniş ve Varoluş Meselesi”

Filistin’de eğitimin tarihsel olarak bir direniş unsuru olduğunu belirten Erdoğan, savaş ve yıkıma rağmen eğitimin devam ettirilmesinin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

“Gazze’de Eğitim Altyapısı Büyük Ölçüde Yok Oldu”

Erdoğan, Gazze’de okul ve üniversitelerin büyük bölümünün yıkıldığını belirterek, yüz binlerce çocuğun eğitime erişemediğini söyledi. Çok sayıda çocuğun psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Uluslararası kuruluşların faaliyetlerinin engellenmesini eleştiren Erdoğan, özellikle UNRWA’nın çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

“Kamplarda Eğitim Sürdürülmeli”

Erdoğan, geçici eğitim alanlarının kurulması, dijital ve alternatif eğitim yöntemlerinin devreye alınması gerektiğini belirterek, “Öncelikli hedefimiz kamplarda eğitimin kesintisiz sürdürülmesi olmalıdır” dedi.

“Filistin Halkı Küllerinden Doğacak”

Konuşmasını umut mesajıyla tamamlayan Erdoğan, Filistin halkının yeniden ayağa kalkacağına inandıklarını belirterek tüm dünyayı ortak hareket etmeye davet etti.

Erdoğan’ın açıklamaları, Gazze’de yaşanan insani kriz ve eğitim yıkımına dikkat çeken güçlü bir çağrı olarak öne çıktı.