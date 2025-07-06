Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, “Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.

Genç Forvet Fenerbahçe’de

21 yaşındaki Duran’ın, hücum hattına güç katması ve gelecek sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı performans sergilemesi bekleniyor.

Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.



Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/0e2tSE5ayy — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 6, 2025