Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, “Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.

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Genç Forvet Fenerbahçe’de

21 yaşındaki Duran’ın, hücum hattına güç katması ve gelecek sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı performans sergilemesi bekleniyor.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar