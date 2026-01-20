Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Mardin Nusaybin'de şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçakça girişim, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan açık bir provokasyondur.' ifadesini kullandı.

Erbakan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

'Mardin Nusaybin'de şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçakça girişim, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan açık bir provokasyondur. Bu topraklarda fitne üretmeye çalışanlar bilmelidir ki, ay yıldızlı bayrak bu milletin bağımsızlık iradesinin ve bin yıllık kardeşliğinin sembolüdür. Ay yıldızlı al bayrağımız, Allah'ın izniyle aziz milletimizin başı üzerinde ilelebet yükselecektir.'