Ankara’da özellikle Yaşamkent Kavşağı’nda yaşanan yoğunluğu azaltmak için yeni bir trafik düzenlemesine gidildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, UKOME kararıyla kavşakta çalışma başlattı.

Yapılan düzenleme ile Yaşamkent’ten Çevre Yolu yönüne giden araçların güzergahı değişti. Artık bu yönde ilerlemek isteyen sürücüler, bir önceki kavşaktan çıkış alıp U dönüşü yaparak yollarına devam edecek.

Öte yandan Eskişehir Yolu üzerindeki göbekli kavşak kaldırılıyor. Bu sayede Yaşamkent ile merkez istikameti arasında hem gidiş hem dönüşlerde bekleme sürelerinin azalması, trafik akışının hızlanması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, çalışmalar süresince sürücülerin trafik levha ve yönlendirmelerine dikkat etmesini isterken, geçici aksamalara karşı Ankaralılardan anlayış bekliyor.

Yaşamkent ve çevresini kullanan sürücüler için yeni düzenleme sahada uygulanmaya başladı.