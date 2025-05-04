Miami'de yer alan ve 5,4 kilometrelik uzunluğa sahip pistte gerçekleşecek yarış, toplam 57 tur üzerinden koşulacak. Hollandalı sürücüyü sıralamada çok küçük farklarla takip eden isimler dikkat çekti. McLaren pilotu Lando Norris, sadece 0.065 saniyelik farkla ikinci sırada yer alırken, Mercedes’in genç yeteneği Kimi Antonelli ise 0.067 saniyelik farkla üçüncülüğü elde etti.

Heyecanla beklenen Miami GP, bugün TSİ 23.00’te start alacak ve milyonlarca Formula 1 hayranı tarafından takip edilecek.