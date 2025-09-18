Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Yaylaözü köyünde meydana geldi. Silah seslerini duyan köylüler, Kaygısız çiftinin yaşadığı eve gitti. Eve girenler, yerde hareketsiz yatan Refik ve Emine Kaygısız'ı görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaygısız çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.