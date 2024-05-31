Bursa Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi 14. Menekşe Sokak’ta bulunan tek katlı evde çıktı. Fintoz Mutlu’nun yalnız yaşadığı evinde ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan alev nedeniyle yangın çıktı. Alevleri gören komşuları yaşlı kadını kurtarmaya çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol atlına alınarak söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede Fintoz Mutlu’nun yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.