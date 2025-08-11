Georgia Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, meteoritin yaşının Güneş Sistemi'nin erken dönemlerine dayandığı ve bu tür örneklerin, uzayda oluşan ilk katı maddelerden biri olabileceği belirtildi. Uzmanlar, bu tür gök taşlarının evrenin ve gezegenlerin oluşumuna dair değerli bilgiler sunduğunu ifade ediyor.

Üniversitede görevli jeolog ve araştırmacı Scott Harris, olayla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Atmosfere giren bu gök taşı, eve çarpmadan çok daha uzun bir geçmişe sahip. Bu tarz meteoritler, Güneş Sistemi’nin ilk dönemlerini anlamamızda kritik bir rol oynuyor.”