Etimesgut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Etiler Mahallesi 1449. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde ortak denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, etiketsiz ve bozulmuş yaklaşık 300 kilogram sucuk ile çeşitli gıda ürünleri tespit edildi. Sağlıksız koşullarda depolanan ürünlere el konulurken, söz konusu ürünler imha edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan iş yeri Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi ve faaliyetine son verildi.

Etimesgut Belediyesi, halk sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.