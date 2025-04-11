Etimesgut Belediyesi, çalışan annelerin iş hayatına katılabilmesi için düğmeye basan Belediye bünyesinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerine 11 Nisan- 4 Mayıs ön başvurular başladı. Çocuklara, eğitici ve öğretici oyunlarla kaliteli vakit geçirmesini sağlayan kreşlere, başvurular oldukça yoğun.

"Çocukların gelişimi için çalışıyoruz"

Etimesgut Belediyesinin konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "Değerli Aileler, 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı için kreş ve gündüz bakım evlerimize ön başvurular 11 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimi için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.