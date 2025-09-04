Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Eşref Rüya, ikinci sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizinin merakla beklenen yeni sezonundan ilk teaser yayınlandı. Tanıtımda, Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref ile Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan’ın çok daha zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacağına dair güçlü ipuçları yer aldı.

Teaser’da, Eşref ve Nisan’ın göz göze geldiği sahne, masaya bırakılan fotoğraf ve ‘Rüya’ gerçeği, hikâyenin yeni sezonda bambaşka bir noktaya taşınacağını gösterdi.

İzleyiciler sosyal medyada gündem yaptı

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Eşref Rüya, teaser’ın yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, “Nisan büyük sırrını Eşref’e nasıl ve ne zaman açıklayacak?”, “Rüya, aşkı yeniden alevlendirecek mi yoksa büyük bir kırılmaya mı yol açacak?” sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Yeni sezon çok yakında Kanal D’de

Tims&B Productions imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu ikinci sezonuyla çok yakında yeniden Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.