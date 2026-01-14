KANAL D ekranlarının fenomen dizisi Eşref Rüya, bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyecek heyecan dolu bir bölümle yayınlanacak. Dizide Nisan’ın vurulmasıyla başlayan olaylar zinciri, hikâyeyi geri dönüşü zor bir krizin eşiğine taşıyor. Yaşanan gelişmeler, yıllardır gizlenen sırların ve ertelenen hesaplaşmaların bir bir gün yüzüne çıkmasına neden oluyor.

Aksiyonun temposunun yükseldiği yeni bölümde Eşref, Nisan’ın kaçırılmasının ardından adeta deliye dönüyor. Tek amacı Nisan’ı bulmak olan Eşref, yaşananlar nedeniyle kendisine de büyük bir öfke duyuyor. Olayın arkasındaki isimleri ortaya çıkarmak için tüm gücünü kullanan Eşref’in, “Nisan’a bir şey olursa kimseyi yaşatmam, kendim dahil” sözleri bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

Öte yandan oğlunun Kadir olduğunu öğrenen Hıdır cephesinde ise sessiz ama son derece tehlikeli bir hazırlık dikkat çekiyor. Kadir’i Eşref’ten gizlemenin yollarını arayan Hıdır, yıllardır beklediği büyük yüzleşme için doğru zamanı kolluyor.

TİMS&B imzalı Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.