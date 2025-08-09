Dental Plus İstanbul Ortodonti Uzmanı Prof. Dr. Serdar Üşümez, 7 yaş civarında yapılacak ortodontik muayenenin, ileride oluşabilecek daha ciddi problemleri önlemede büyük önem taşıdığını belirterek, ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları paylaştı.

Çocukların büyüme ve gelişim süreçlerinde çene kemiklerine müdahale etmek mümkündür. Özellikle 7 yaş civarında yapılacak ortodontik kontroller, çene gelişiminin sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesine olanak sağlar. Bu yaşta hem süt dişleri hem de kalıcı dişler ağızda bulunduğu için yapısal sorunlar daha net tespit edilebilir. Alt çenenin önde olması, üst çenenin geride kalması veya dişlerin çapraşık dizilmesi gibi problemler erken fark edildiğinde, kısa sürede ve konforlu yöntemlerle düzeltilebilir. Ayrıca, ağızdan nefes alma alışkanlığı çocukların yüz gelişimini ve genel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle ebeveynlerin, bu tür belirtiler gördüklerinde mutlaka ortodonti uzmanına başvurması öneriliyor. Müdahalede gecikilmesi ise tedavi sürecini zorlaştırabilir.

Erken Müdahale Tedaviyi Kolaylaştırır

Ortodontik sorunlar zamanla ilerleyerek kemiklerin olgunlaşmasıyla tedavi seçenekleri kısıtlanır. Basit apareylerle çözülebilecek çene uyumsuzlukları, ileri yaşlarda cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyabilir. Özellikle ergenlik sonrası çene kemiklerinin kaynaşmasıyla ortopedik tedavilerin etkinliği azalır; bu da tedavi süresinin uzamasına ve hasta konforunun düşmesine neden olur. Ailelerin en sık yaptığı yanlış ise, tüm dişler çıkmadan ortodonti muayenesinin erken olduğunu düşünmeleridir. Oysa büyüme döneminde yapılan müdahaleler, kemik gelişimini destekleyerek kalıcı ve doğal sonuçlar sağlar. Doğru tedavi yaşının kaçırılması tedavi sürecini zorlaştırır.

Ağızdan Nefes Almak, Basit Bir Alışkanlık Değil

Birçok ebeveyn, çocuklarının ağızdan nefes almasını sadece alışkanlık olarak değerlendiriyor. Ancak bu durum, üst solunum yollarında bir sorun olduğunu ve çene ile yüz gelişiminin olumsuz etkilendiğini gösterebilir. Sürekli ağızdan nefes almak, üst çenenin daralmasına, dişlerde çapraşıklığa ve yüz asimetrilerine yol açabilir. Burundan yeterli hava alamayan çocuklar zamanla ağız solunumu yapar; bu da diş ve çene yapısının gelişim yönünü değiştirebilir. Bu tür problemler erken teşhis edildiğinde, ortodonti ile kulak burun boğaz uzmanlarının iş birliğiyle kalıcı çözümler sağlanabilir. Gecikme ise solunum, estetik ve fonksiyonel sorunları artırır.