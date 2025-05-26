Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen’in vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Sanat dünyasında derin üzüntü yaratan vefat sonrası, sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, Erdoğan’ın mesajı da binlerce kişi tarafından paylaşıldı.