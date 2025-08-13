Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemini meşgul etmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Partisinin gençlik kampı kapanış programında konuşan Erdoğan, “Yarın katılımlar olacak. Partimize yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından salonda yoğun tezahüratlar yükselirken, Erdoğan’ın kalabalığa dönerek “Ne kadar Aydın var burada, göreyim” demesi, Çerçioğlu iddialarını yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Erdoğan’ın bu sözleri, Aydın’dan önemli bir siyasi ismin özellikle de uzun yıllardır CHP’de siyaset yapan Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılabileceğine dair iddialara üstü kapalı bir gönderme olarak yorumlandı.