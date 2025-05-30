Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın zirvesi, Mayıs ayının son günlerinde yağan karla beyaza büründü.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde sisin dağılmasıyla birlikte kendini gösterdi. Erciyes Kayak Merkezi'nin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, zirvede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mayıs ayında gelen bu sürpriz kar, bölge sakinleri ve doğa tutkunları tarafından ilgiyle karşılandı.

Yetkililer, Erciyes'in zirvesinde bu tür hava olaylarının mevsim geçişlerinde zaman zaman görülebildiğini belirterek, dağcıları ve ziyaretçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Erciyes, 3.917 metre yüksekliğiyle İç Anadolu'nun en yüksek dağı olmasının yanı sıra yılın büyük bölümünde zirvesinde kar barındırmasıyla da dikkat çekiyor.