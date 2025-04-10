ÇAVUŞ IŞIK

Endüstri Gazetecileri Derneği Başkanı ve Sanayi Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Ümit Uçar ile Dernek Başkan Yardımcısı ve Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah, kısa bir süre önce OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanlığı görevine seçilen Esat Hisarcıklılar’a tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette, OSİAD Başkan Yardımcısı Mert Taş ve Genel Sekreter Emrah Çağrı Yeni de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında sanayi medyası ile sanayici dernekleri arasında güçlü bir iş birliği kültürünün inşa edilmesi gerektiği vurgulanırken, Türkiye’nin üretim odaklı kalkınma hedeflerine ulaşmasında STK’ların oynadığı hayati role dikkat çekildi.

UÇAR: “OSİAD, TÜRKİYE’DE SANAYİ KÜLTÜRÜNÜ EN İYİ TEMSİL EDEN YAPILARDAN BİRİDİR”

Ziyarette konuşan Endüstri Gazetecileri Derneği Başkanı Ümit Uçar, OSİAD’ın Türkiye sanayi dünyasındaki öncü rolüne işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu: “OSİAD gibi köklü kuruluşlar, sadece sanayicilerin mesleki dayanışmasını değil, aynı zamanda Türkiye’nin üretim kültürünü geleceğe taşıma sorumluluğunu da üstlenmektedir. Ankara’nın üretim hafızasında çok özel bir yeri olan OSİAD’ın yeni dönemde genç ve vizyoner bir başkanla daha da güçleneceğine inanıyoruz. Sanayicilerin taleplerini ve beklentilerini doğru platformlara ulaştırmak adına, sanayi basını ve STK’lar arasında güçlü bir iletişim ağı kurulması gerekiyor. Endüstri Gazetecileri Derneği olarak bu sürece katkı vermeye hazırız.”Uçar, ayrıca Sanayi Haber Ajansı çatısı altında yürütülen projeler hakkında da bilgi vererek, özellikle sanayicinin sesi olmayı amaçlayan haber çalışmalarının sahadan gelen geri bildirimlerle yön bulduğunu ifade etti.

HİSARCIKLILAR: “OSİAD MİRASI BİZE AĞIR BİR SORUMLULUK YÜKLÜYOR”

OSİAD Başkanı Esat Hisarcıklılar ise yaptığı konuşmada, görevi devralmanın gurur verici olduğu kadar büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti. Hisarcıklılar, “Bugüne kadar görev yapan tüm başkanlarımızın bize bıraktığı miras çok kıymetli ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren bir görevdir. OSİAD, sanayileşme sürecine katkı sunan, sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olmuş, aynı zamanda federasyon ve konfederasyon düzeyinde etkili çalışmalara imza atmış bir yapıdır. Yeni dönemde bu değerli yapının dinamik bir şekilde yoluna devam etmesi için çalışacağız. Sosyal projelerimizden sanayi desteklerine kadar tüm faaliyetlerimizi daha aktif bir yaklaşımla sürdüreceğiz. Sanayicimizin sesi olmak, sorunlarını ve önerilerini en doğru şekilde karar vericilere iletmek en öncelikli görevimizdir. Endüstri Gazetecileri Derneği gibi alanında uzman medya yapılarının desteği de bizler için çok kıymetlidir.”

KARAKÜLAH: “SANAYİ BASINI İLE STK’LAR ORTAK HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA BULUŞMALI”

Endüstri Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah da ziyarette yaptığı açıklamada; sanayi basınının, üretim dünyasının nabzını tutan önemli bir mecra olduğunu vurguladı. Karakülah “STK’lar ile sanayi gazeteciliği arasında daha sıkı ve stratejik bir iş birliği kurmamız gerekiyor. Sanayicinin sesi, sahadaki gelişmelerin analiz edilerek kamuoyuna aktarılmasıyla daha etkili duyurulabilir. OSİAD’ın geçmişten bugüne taşıdığı kurumsal hafıza ve iletişim kabiliyeti, bu anlamda örnek teşkil ediyor.” dedi.

MERT TAŞ: “YENİ DÖNEMDE DAHA FAZLA ETKİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

OSİAD Başkan Yardımcısı Mert Taş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni yönetim olarak OSİAD’ı daha görünür ve daha etkili bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Taş, “Esat Başkanımız liderliğinde OSİAD, genç ve enerjik bir kadroyla daha fazla proje üretip, daha fazla sanayiciye ulaşma yolunda kararlılıkla ilerleyecek. Basın ve kamuoyu ile güçlü bir iletişim kurmak da bu sürecin önemli bir parçası olacak.” diye konuştu.

Ziyaret sonunda taraflar karşılıklı başarı dileklerinde bulunurken, gelecekte ortak projelerde buluşma temennisiyle görüşme sona erdi.