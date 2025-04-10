SEVGİ GÜLDOĞAN

Kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden gerçekleştirdiği ses getiren akademik ve sektörel çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAMUSAM), Newstürk Medya Grubu tarafından "Yılın Araştırma Merkezi" ödülüne layık görüldü.

Kamu çalışanlarının sorunlarına bilimsel çözümler üretme ve kamu politikalarına yön verme misyonuyla hareket eden KAMUSAM’ın bu başarısı, kurumun kısa sürede kaydettiği önemli ilerlemenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kamu çalışanlarının sorunlarına yönelik bilimsel araştırmalar yürütmeyi ve politika önerileri geliştirmeyi hedefleyen kurum, Newstürk Medya Grubu tarafından "Yılın Araştırma Merkezi" ödülüne layık görüldü.

"YILIN ARAŞTIRMA MERKEZİ" ÖDÜLÜ VE BAŞKANIN AÇIKLAMALARI

KAMUSAM Başkanı Furkan Ali Çiftçioğlu, aynı törende "Yılın En Güvenilir Araştırma Merkezi Başkanı" ödülünü de aldı. Ödül töreninde yaptığı konuşmada Çiftçioğlu, kurumun kuruluşundan bu yana kamu çalışanlarının taleplerini bilimsel yöntemlerle analiz etme ve bu analizleri karar vericilere iletme amacını taşıdığını belirtti.

SOSYAL GÜVENLİK VE YAŞLI BAKIMI ÇALIŞTAYLARI

KAMUSAM'ın faaliyetleri arasında, Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini oluşturan temel kanunların incelendiği bir çalıştay yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri, akademisyenler, hukukçular ve sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, mevcut ve eski sistemler arasındaki farklılıklar ile olası çözüm önerileri tartışıldı.

Kurum ayrıca, yaşlı bakım teknikerlerinin sorunlarına odaklanan bir çalıştay da düzenledi. Bu etkinlikte, ilgili meslek grubunun eğitim, görev tanımları ve özlük hakları gibi konulardaki sorunları ele alındı.

AFET YÖNETİMİ VE MOBBİNG KONULARI DA GÜNDEMDE

KAMUSAM'ın düzenlediği bir panelde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE'nin afet ve acil durumlara müdahale süreçleri değerlendirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında mobbing ve şiddetle mücadele konusuna odaklanan bir çalıştay da gerçekleştirilerek, bu sorunların bilimsel verilerle ortaya konulması ve çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlandı.

AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

Kurumun bir diğer çalıştayında ise Türkiye'deki aile sağlığı hizmetlerinin mevcut durumu ve gelecekteki stratejik yaklaşımları ele alındı. Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki uygulamalar ve geliştirilebilecek alanlar tartışıldı.