Oyunculuk kariyeri dışında atçılığa gönül verdiğini belirten Emre Karayel, at sevgisinin çocukluk yıllarında babasının anlattığı hikâyelerle başladığını vurguladı:

“Dedem vefat ettikten sonra satılan atlarımızı geri alacağım diyerek büyüdüm. İlk yarışımı babamın geldiği gün kazandım. Bu sevda çocukluktan bugüne taşındı.”

Karayel ayrıca Gazi Koşusu’nun Türk atçılığının en büyük onuru olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyet payidar kaldıkça Gazi Koşusu da koşulacaktır.”

Ersin Erdem: “Atçılığın Zarafetini ve Kültürünü Toplumla Buluşturmak İstiyoruz”

Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem, markanın sadece bir dijital platform olmanın ötesine geçerek atçılığın kültürel mirasını geniş kitlelere taşıma hedefinde olduğunu belirtti:

“Emre Karayel’in duruşu ve tutkusu bizlerle örtüşüyor. Bu iş birliği sadece bir kampanya değil, aynı zamanda bir gönül ortaklığıdır. Karayel’in katkılarıyla çok daha fazla insanımızı atçılık kültürüyle tanıştıracağız.”

Emre Kokkaya: “Gazi Koşusu İçin Hem Gelenekten Hem Gelecekten İlham Aldık”

Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya ise 99. Gazi Koşusu için hazırlanan filmin, atçılığın sadece bir yarış değil, bir kültür, tarih ve miras olduğuna dikkat çekti:

“Emre Karayel yalnızca bir marka değil, bir kültürün temsilcisi. Atçılığın hak ettiği değeri görmesi için bu kampanya önemli bir adım.”