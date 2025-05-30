Kurban Bayramı'na az bir zaman kala, milyonlarca emekliyi ilgilendiren güzel haber geldi. Emeklilere her yıl dini bayramlar öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

Ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olan vatandaşları kapsıyor. İkramiyeler, emeklilerin maaş aldıkları günlere göre aşamalı olarak yatırılacak. Bu yıl bayram ikramiyesi tutarı, daha önce belirlenen artış doğrultusunda 3.000 TL olarak ödenecek. Böylece emekliler, Kurban Bayramı öncesinde bir nebze olsun rahat nefes alabilecek.

Yetkililer, ödemelerin zamanında yapılabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, vatandaşların banka hesaplarını kontrol etmelerini ve herhangi bir aksaklık durumunda ilgili kurumlara başvurmalarını tavsiye etti.

Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak.