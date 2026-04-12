Eski futbol hakemi Elif Karaarslan hakkında sosyal medyada ortaya atılan “gözaltına alındı” iddiaları kısa sürede gündem oldu. Ancak söz konusu iddialara ilişkin emniyet ya da yargı kaynaklarından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

İddiaların sosyal medya paylaşımlarına dayandığı görülürken, Karaarslan cephesinden de henüz bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle gelişmeler teyit bekliyor.

Elif Karaarslan kimdir?

Elif Karaarslan, Türkiye’de bir dönem futbol hakemliği yapmış bir isim olarak biliniyor. Hakemlik kariyerinin ardından sosyal medyada aktif olmaya başlayan Karaarslan, özellikle yaşam tarzı paylaşımları ve dikkat çeken açıklamalarıyla geniş bir kitleye ulaştı.

Son dönemde ise aylık kazancına ilişkin ifadeleriyle sosyal medyada yoğun tartışmalara konu olmuştu.

Gözler resmi açıklamalarda

Karaarslan hakkında ortaya atılan gözaltı iddialarının doğruluğu henüz netlik kazanmazken, kamuoyu yetkili kurumlardan yapılacak açıklamalara odaklandı.

Gelişmeler oldukça aktarılmaya devam edilecek.