Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, 24 yaşındaki M.P. isimli kadın ayakkabısının içine giren kene tarafından ısırıldı. Durumu fark eden M.P.’nin yakınları tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaparak Karakoçan Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede ayağındaki kene çıkarılan M.P.’nin ateşi yükseldi ve sağlık durumu yakından takip edilmeye başlandı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle M.P., ileri tetkik ve tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi. Hastanede yapılan kontrollerde, genç kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Yetkililer, özellikle bu mevsimde kene ısırmalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. KKKA hastalığının erken teşhis ve tedavide hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bölge halkının, keneye karşı koruyucu önlemler alması ve kene ısırığı şüphesi durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiği bildirildi.