Axios'un haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) etkinliği sonrası, El Salvador'a gönderilen çete üyeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MS-13 ve Tren de Aragua çeteleri gibi tehlikeli suç örgütlerine üye olan bireylerin, El Salvador cezaevlerinde hayatları boyunca kalmaları gerektiğini vurgulayan Noem, bu kararın arkasında kararlı olduklarını belirtti. Noem, söz konusu değerlendirmelerin, ICE ve Dışişleri Bakanlığının sağladığı istihbari bilgilere dayandığını ifade etti.

Noem ayrıca, bu kişilerin El Salvador'da kalmalarının, suç oranlarının azaltılmasında ve bölgedeki güvenliğin sağlanmasında kritik bir adım olduğunun altını çizdi. Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua gibi Latin Amerika kökenli suç çetelerinin üyelerini daha önce El Salvador'a göndermişti. Bu adım, ABD'nin suç örgütleriyle mücadelede ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, ABD yönetimi, El Salvador merkezli MS-13 ve Venezuela merkezli Tren de Aragua çetelerini, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak tanımış ve bu çeteleri "yabancı terör örgütleri" listesine dahil etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, özellikle düzensiz göçmenlerle mücadele etmek amacıyla, bu çetelerle bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandırmak için çok tartışılan Yabancı Düşmanlar Yasası'nı devreye sokmuştu.

Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana, savaş dönemlerinde kullanılan olağanüstü yetkileri kullanarak, belgesiz göçmenleri hedef alma ve onları sınır dışı etme konusunda geniş yetkiler tanıyor.

Bu yasa sayesinde, ABD'nin, çete üyelerini ve suç örgütleriyle bağlantılı kişileri sınır dışı etme işlemleri hızlanmış ve bu kişiler El Salvador'daki hapishanelere gönderilmişti.