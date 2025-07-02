Türkiye genelinde 3,5 milyon sürücünün ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamadığı bildirildi. Yetkililer, 1 Ağustos itibarıyla eski tip ehliyetlerin tamamen geçersiz sayılacağını açıkladı. Mevcut ehliyet yenileme ücreti 15 TL iken, Ağustos ayından itibaren bu ücret 7.438 TL’ye kadar yükselecek. Sürücülere, mağduriyet yaşamamak için bir an önce ehliyetlerini yeniletmeleri çağrısı yapıldı.

Uzmanlar, bu zam ile birlikte yeni tip ehliyetlerin güvenlik standartlarının artırılacağını ve sahteciliğin önüne geçileceğini belirtiyor.

Yetkililer, ehliyetini yenilemeyen sürücülerin trafik kontrollerinde ceza alabileceğini ve araç kullanmalarının yasal olarak mümkün olmayacağını hatırlatıyor.