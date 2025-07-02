Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Nihat Köse, şap hastalığının viral bir enfeksiyon olduğunu ve 7 farklı serotipi ile alt grupları bulunduğunu belirtti. Türkiye'de bu hastalığa karşı aşıların yaygın şekilde uygulandığını anımsatan Köse, özellikle genç buzağı ve hayvanlarda kalbe yerleşen enfeksiyonun ölümcül olabileceğini vurguladı. Yetişkin hayvanlarda ölüm oranı düşük olsa da hastalık ciddi verim kaybı ve yayılma riski taşıyor.

Köse, hastalığın başlıca belirtileri arasında ağızdan salya akması, dilde kabarıklık ve topallık bulunduğunu belirterek bu durumlarda hemen veteriner hekimlere başvurulması gerektiğini ifade etti.

Aşılamayla Yayılım Azaltılabilir, Erken Müdahale Hayati Önem Taşır

“Şap hastalığı yüzde 100 önlenemese de aşılamalar sayesinde yayılımı büyük oranda engellenebilir” diyen Dr. Köse, hastalık görüldüğü anda vakit kaybetmeden yetkililere ihbarda bulunulması gerektiğini vurguladı. Hastalığın çıktığı bölgelerde 10 kilometrelik alanda hayvan hareketlerinin durdurulduğunu, karantina uygulandığını ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını aktardı.

Köse, kesin tanının yalnızca laboratuvar testleriyle konulduğunu, veterinerlerin olay yerinde ilk tespiti yaptıktan sonra sürecin bilimsel verilerle yönlendirildiğini belirtti.

Kontrolsüz Hareketler Risk Oluşturuyor

Adana’da ilkbahar döneminde büyükbaş hayvanların yüzde 97’sinin aşılandığını belirten Köse, şap virüsünün çevresel koşullarda uzun süre aktif kalabildiğini vurguladı. “Virüs samanlıkta 5 ay yaşayabilir, rüzgarla, gübreyle ya da ekipmanlarla taşınabilir. Bu nedenle karantina, tecrit ve dezenfeksiyon kurallarına eksiksiz uyulmalıdır” dedi.

Kurban Bayramı sonrası Adana’nın Feke ve Karaisalı ilçelerine bağlı bazı köylerde vakaların arttığını belirten Köse, bu artışın en büyük nedeninin kontrolsüz hayvan hareketleri olduğunu ifade etti. Köse, "Şap hastalığı görülen bölgeler karantina altına alınarak yeniden aşılama çalışmalarına başlandı" diyerek sözlerini tamamladı.