Kaza saat 00.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Yeşilyayla mevkisinde yaşandı. Ankara istikametine giden Mehmet Akbaba yönetimindeki 17 KP 666 plakalı TIR, aynı istikamette ilerleyen Ali Denizoğlu kontrolündeki 60 ZS 376 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte minibüsten fırlayan 1’i kadın 2 kişi çelik bariyerleri aşarak otluk alana savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaşanan kazada minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)-