Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hantavirüs salgınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, salgının başlangıcında Güney Afrika'da tespit edilen iki vakanın temaslılarının takip süresini tamamladığını ve yeni bir vaka bildirilmediğini kaydetti.

'MV Hondius' adlı geminin mürettebatı da dahil olmak üzere İspanya ve Hollanda'daki tüm temaslıların karantina ve takip süreçlerinin bittiğini aktaran Ghebreyesus, 25 Haziran itibarıyla 30 temaslının takibinin sürdüğünü ifade etti.

Ghebreyesus, salgın boyunca toplam vaka sayısının 13'te sabit kaldığını ve bunlardan 3'ünün ölümle sonuçlandığını belirterek, 'Durum stabil ve salgın sona yaklaşıyor' değerlendirmesinde bulundu. DSÖ Genel Direktörü, müdahale sürecinde iş birliği yapan tüm ülkelere teşekkür etti.