Ankara Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sergide, Eldesuki'nin portre ağırlıklı çalışmaları ile Osmanlı padişahlarını modern yorumlarla ele alan tabloları yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı himayesinde Türkiye'ye gelen ve 10 yıldır Ankara'da yaşayan Eldesuki, AA muhabirine, Suriye'de biri kişisel olmak üzere iki sergi açtığını, bu serginin Türkiye'de ilk olduğunu söyledi. Osmanlı kültürüne ve mimarisine büyük ilgi duyduğunu dile getiren Eldesuki, özellikle Osmanlı padişahlarını konu alan bir sergi hazırlananın uzun süredir hedefi olduğunu, Türkiye'ye yerleştikten sonra bu hayalini gerçekleştirdiğini kaydetti. Portre çizmeye olan ilgisinin çocukluk yıllarına uzandığını anlatan Eldesuki, sergide Osmanlı padişahlarının yanı sıra çeşitli portre çalışmaları ve doğa temalı eserlerin de bulunduğunu aktardı. Eldesuki, amacının Osmanlı sultanlarını çağdaş bir perspektifle yorumlamak ve izleyiciye farklı bir bakış açısı sunmak olduğunu ifade etti.

- Suluboya çalışmaları da yer alıyor Sergide ayrıca Eldesuki'nin eşi iç mimar Dima Najjar'ın suluboya çalışmaları da yer alıyor. Çocukluğundan bu yana resim çizdiğini belirten Najjar da "Türkiye'de böyle bir sergide bulunmak, özellikle Türkiye'nin bize kucak açmış olması, bizi çok güzel bir şekilde misafir etmesi, bizim için çok güzel. Çok mutlu hissediyorum." dedi. Gelirlerin bir kısmının bağışlanacağı belirtilen sergi, 23 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.