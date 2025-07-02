Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında öldürülmüş halde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin verilen karar tartışılıyor. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi ancak Diyarbakır Barosu, bu cezanın yetersiz olduğunu belirterek Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Baro, Bahtiyar’ın da diğer sanıklar gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiğini talep etti.

Mahkeme Kararları ve Şerh Konusu Eksik İncelemeler

Dava sürecinde Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Maftuna T.’nin ölümüne karışan 4 sanıktan üçüne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar’ı suç delillerini gizlemekten 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi ise kararı oy çokluğuyla onadı. Ancak mahkeme başkanı, dosyada kamera kayıtları, DNA ve baz raporlarının eksik incelendiğini, özellikle Bahtiyar’ın hareketlerinin detaylı olarak analiz edilmesi gerektiğini vurgulayarak karara şerh koydu.

Diyarbakır Barosu: “Nevzat Bahtiyar da Ağırlaştırılmış Müebbet Almalı”

Baro’nun hazırladığı temyiz dilekçesinde, Nevzat Bahtiyar’ın cesedin taşınmasında aktif rol aldığı ve diğer sanıklarla irtibatını sürdürdüğü vurgulanıyor. Dilekçede, “Nevzat Bahtiyar’ın da iştirak iradesiyle çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekirken, suç delillerini gizlemekten cezalandırılması hatalıdır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Baro, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’nin Baro’nun davaya katılma talebini reddetmesini de hukuka aykırı bulduğunu açıkladı.