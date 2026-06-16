Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1448 Hicri yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Arpaguş, hicretin İslam tarihindeki önemine vurgu yaparak, yeni Hicri yılın tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Mesajında hicretin sadece tarihsel bir olay olmadığını belirten Arpaguş, bunun aynı zamanda inanç, sabır ve toplumsal dönüşüm açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Müslümanların bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Arpaguş, yeni Hicri yılın; birlik, beraberlik, adalet ve kardeşlik duygularını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, İslam dünyasında barış ve huzurun hâkim olması temennisinde bulundu.

Safi Arpaguş mesajında ayrıca, günümüzde yaşanan sorunlara karşı manevi değerlere sarılmanın önemine dikkat çekti. Hicretin, zulümden adalete, karanlıktan aydınlığa bir yürüyüş olduğunu hatırlattı.

Yeni Hicri yılın, tüm Müslümanlar için manevi bir yenilenme fırsatı olduğunu belirten Arpaguş, özellikle gençlerin bu bilinçle yetişmesinin önemine işaret etti.