Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, en son 12 Şubat 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiş olan Türkiye-Cezayir siyasi ve bölgesel istişareleri için 2 Temmuz 2025 tarihinde Cezayir’i ziyaret etti.

2023 yılında düzenlenen 2’nci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nde (YDİK) alınan ilişkileri stratejik seviyeye yükseltme kararının ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan 1’inci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) hazırlıkları ile müzakeresi süren anlaşmaların güncel durumu ele almak üzere 20-21 Nisan’da düzenlenen 3’üncü Ortak Planlama Grubu (OPG) toplantısı için Cezayir’i ziyaret etti. Bu kapsamda, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf’la ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, toplantıya mevkidaşıyla eş-başkanlık yaptı ve Cumhurbaşkanı Tebboune tarafından da kabul edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ve Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane arasında 2 Temmuz’da yapılan istişarelerin, bölgesel iş birliği ve ikili ilişkilerin ilerletilmesi için atılabilecek ek adımların ele alınması açısından yararlı bir çalışma olduğu kaydedildi. İstişarelerin dostane ve sıcak bir atmosferde icra edildiği belirtilerek, Sahel bölgesindeki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilerek 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması amacıyla atılabilecek adımlar dahil birçok ikili ve bölgesel gündem konusunun masaya yatırıldığı ve beklentilerin paylaşıldığı aktarıldı. İkili ilişkiler meyanında ele alınan muhtelif gündem maddeleri arasında, savunma sanayii ve enerji alanlarında iş birliği ile müzakeresi devam eden anlaşmalara ilişkin güncel durumların olduğu ifade edildi.

Bakan Yardımcısı Duran, ziyaret kapsamında Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf tarafından da kabul edildi. Bakan Attaf’la görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik gelecek döneme ilişkin planlamaların ele alındığı bildirildi.