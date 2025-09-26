Kaza, gece saatlerinde Sucular Mahallesi'nde yaşandı. Tarlasındaki taşları traktörle temizleyen çiftçi Ramazan Çolak, işini bitirdikten sonra eve dönmek için yola çıktı. Ancak direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle traktör devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Çolak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze Morgaya Kaldırıldı
Ramazan Çolak’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA