Adıyaman’da yaşayan genç piyanist Dağdeviren, yaklaşık 11 yıldır piyano çalıyor. Deprem sonrası yaşadığı acıyı ve anılarını, bestelediği deprem temalı eserlerle müziğe dönüştürdü. Ürgüp’te düzenlenen yarışmada sergilediği eserler büyük beğeni topladı ve kategorisinde birinci oldu.

Genç sanatçı yarışma sonrası, “Depremde annem ve kardeşimi kaybettim. Bestelediğim eser, Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan deprem belgeselinde de film müziği olarak kullanıldı. Eminim onlar da benim bestelerimi duyuyorlardır” diyerek duygularını paylaştı.

Yarışmada dereceye girenlere ödüller, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.